Общество 20.06.2024 в 16:14

Жители Бурятии напуганы вредоносными водорослями на Гусином озере

Люди делятся устрашающими фотографиями в соцсетях

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Текст: Лариса Ситник
Жители Бурятии напуганы вредоносными водорослями на Гусином озере

Жители Селенгинского района опубликовали в соцсетях фотографии берега Гусиного озера. На берегах водоема видны кучи водорослей элодеи канадской.

«Это элодея канадская, с каждым годом её становиться все больше и больше, даже в речке, вытекающей из озера, её много».

«К сожалению, естественных врагов нет, то есть никто не поедает в таком количестве».

«На лицо необратимые процессы: заболачивание, помутнение воды. В прибрежном посёлке Гусиное Озеро нет очистных сооружений, все сливы идут прямиком в озеро», - пишут жители села.

Напомним, год назад «Номер один» уже рассказывал о проблемах озера: береговая линия воды за последние несколько лет ушла на 20 метров, а вода в озере цветет и источает неприятный запах.

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- Я прожила 29 лет на берегу озера. Два года меня не было, а приехала и увидела, что ушла вода от края берега, озеро стало зеленоватым,   очень много водорослей, появился неприятный запах. Вода упала на два метра, если упадет еще на полметра, Гусиноозерск останется без воды. На озеро уменьшается турпоток, иногда всплывает мертвая рыба, развелось много лягушек. Динамика очень страшная, Гусиное постепенно превращается в болото. Экосистема нарушена, - говорит эксперт ОНФ в Бурятии Юлия Сухарева, проживающая в Селенгинском районе.

Как видим, за год ситуация в лучшую сторону не изменилась.

 
Фото: соцсети и "Номер один"

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гусиное озеро водоросли

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