Общество 20.06.2024 в 16:49

В Улан-Удэ требуют отремонтировать школу

Родители учеников школы №58 в мкр. Дивизионный боятся за безопасность детей

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Текст: Анастасия Величко
В Улан-Удэ требуют отремонтировать школу

Горожане в соцсетях возмущаются состоянием школы №58, в частности корпусом №2. Люди утверждают, что школа рушится на глазах.

«Обещали закрытие корпуса и капитальный ремонт за лето, но позже сказали, что финансирования нет и ремонта не будет. А потолок провисает, штукатурка падает, поэтому закрывают два кабинета, раздевалку для мальчиков. Почему не ремонтируют старые школы?» - задаются вопросом пользователи.

Напомним, в январе 2024 года «Номер один» рассказал о Староонохойской школе, которая дышит на ладан. Основную общеобразовательную школу построили в Онохое в 1971 году. Дети здесь учатся девять лет, а затем при желании продолжают обучение в Онохое. Здание школы уже давно находится в аварийном состоянии. Это немудрено: построили ее в 1971 году, а небольшой ремонт – укрепление стен деревянными балками - делали в 1991 году. С тех пор ремонты проводились только косметические.


Фото: "Номер один"



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школа Дивизионная ремонт аварийное здание

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