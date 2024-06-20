У мэрии Улан-Удэ выставили клетки с собаками

Сегодня представители компании «ЦАСС», занимающейся отловом бродячих собак, привезли клетки с животными к зданию мэрии Улан-Удэ. Таким образом они пытались обратить внимание на критическую ситуацию с животными, содержащимися в приюте.В мэрии к данной акции отнеслись достаточно спокойно.- С 2020 года работал закон №498, который предусматривал процедуру ОВСВ – «отлов, вакцинация, стерилизация, выпуск». Но собак меньше не становилось. Тогда республиканская власть приняла решение собак не выпускать, держать их собак, которые выше в холке 25 сантиметров. У нас таких собак набралось три тысячи. В прошлом году на пожизненное содержание собак из республиканского бюджета потратили 80 миллионов рублей. После этого республика вышла с законодательной инициативой, чтобы можно было усыплять собак, в том числе, если она не востребована никем в течение 30 дней. Этот закон вступил в силу с 1 января 2024 года. Зоозащитники подали в суд, что закон неправильный. Дело дошло до Конституционного Суда РФ, - прокомментировал ситуацию первый заместитель мэра Сергей Гашев.По словам чиновника, в результате не работает ни прежний закон от 2020 года, ни новый - вступивший в силу с 1 января 2024 года. Соответственно подрядчик отлавливает животных, помещает в приют, 30 дней содержит и после этого, по старому закону, должен животное усыпить.- Но закон приостановил действие, и этого сделать он не может. Выпустить собак тоже не может, потому что закон запрещает это. И деньги на содержание до него тоже не доводят. Он содержит этих собак за свой счет, - отметил Сергей Гашев.Комитет городского хозяйства неоднократно поднимал данный вопрос, направляя письма в Управление ветеринарии с просьбой разъяснить порядок дальнейшего содержания собак.- Подрядная организация уже трижды предъявляла нам содержание собак по свыше 30 суток. В связи с введенным с запретом Верховного суда на проведение мероприятий по уничтожению животных в связи с невостребованностью, мы собак никуда деть не можем. Новым владельцам, как можем, передаем. Остальные собаки остаются в приюте, финансирования в их содержание не доводилось, - сообщил начальник отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.В настоящий момент в приюте находятся более 800 собак, которые содержатся свыше 30 суток. Вопрос финансирования пока не решен.- С 1 апреля собак мы содержим за свой счет. На данный момент в приюте свыше 30 суток содержатся примерно 850 собак. Расходы – это корм, зарплата работникам, уборка, подстилочный материал. Нам элементарно кормить собак нечем, нам нужно понять, что делать с этими собаками в дальнейшем. Мы заходили на этот контракт, зная, что 30 дней собаки просидели, а на 31 день проводится эвтаназия из-за невостребованности. А сейчас этот закон не действует, остановлен, и в итоге у нас собак кормить нечем, - рассказал директор ООО «ЦАСС» Владимир Галсанов.В свою очередь, в Управлении ветеринарии РБ отметили, что содержание собак по новому закону не предусмотрено.- Будем прорабатывать вопрос, будем решать, думать, какие выходы есть. По новому закону №185 пока у нас денег на пожизненно содержание не предусмотрено, - сказал начальник Управления ветеринарии Бурятии Амгалан Дармаев.Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»