В Бурятии 11-летняя девочка спасла тонущего ребенка

О героическом поступке 11-летней девочки рассказали сегодня в вайбер-чате «Иволга-инфо.24/7». 16 июня она находилась возле реки и услышала крик ребенка, который тонул и просил о помощи.Девочка ухватилась за куст и вытащила тонущего мальчика на берег. На крики подбежали мама и тетя девочки, которые вызвали скорую. Мама девочки оказала ребенку первую помощь, а прибывшая на место фельдшер провела необходимые реанимационные процедуры.«Ребенка госпитализировали в отделение интенсивной терапии в тяжелом состоянии, наши врачи боролись за его жизнь, оказали всю необходимую медицинскую помощь. Сейчас мальчик находится в детском отделении, его состояние стабильное», - рассказал главврач Иволгинской ЦРБ Александр Цыдыпов.Он поблагодарил девочку за проявленное мужество и вручил ей благодарственное письмо и памятный подарок.Фото: «Иволга-инфо.24/7»