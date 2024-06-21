Общество 21.06.2024 в 12:20

В Бурятии 11-летняя девочка спасла тонущего ребенка

Сейчас мальчик находится в больнице, его жизни ничего не угрожает
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии 11-летняя девочка спасла тонущего ребенка
О героическом поступке 11-летней девочки рассказали сегодня в вайбер-чате «Иволга-инфо.24/7». 16 июня она находилась возле реки и услышала крик ребенка, который тонул и просил о помощи.

Девочка ухватилась за куст и вытащила тонущего мальчика на берег. На крики подбежали мама и тетя девочки, которые вызвали скорую. Мама девочки оказала ребенку первую помощь, а прибывшая на место фельдшер провела необходимые реанимационные процедуры.

«Ребенка госпитализировали в отделение интенсивной терапии в тяжелом состоянии, наши врачи боролись за его жизнь, оказали всю необходимую медицинскую помощь. Сейчас мальчик находится в детском отделении, его состояние стабильное», - рассказал главврач Иволгинской ЦРБ Александр Цыдыпов.

Он поблагодарил девочку за проявленное мужество и вручил ей благодарственное письмо и памятный подарок.

Фото: «Иволга-инфо.24/7»
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