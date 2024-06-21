В Тункинском районе предложили объявить траур по погибшим участникам СВО

В Тункинском районе Бурятии общественность предложила объявить дни траура по погибшим на СВО землякам. И, в связи с этим перенести время или место проведения бурятского национального праздника «Сурхарбан-2024». Напомним, основные мероприятия Сурхарбана в Тунке будут проходить в районном центре - селе Кырен, на центральном стадионе им.В.Б.Саганова.

Обращение от имени общественности поступило в адрес главы района Чингиса Маншеева. Оно размещено в вайбер-чате «Тунка-инфо.24/7». Публикуем текст обращения.

«Уважаемый Чингис Баирович! Обращаюсь к вам от жителей Тункинского района. Просим Вас, в связи с траурными известиями, гибелью наших земляков в зоне СВО, объявить в районе траурные дни. 17 июня район простился с погибшим Героем в с. Зун- Мурино. На этой недели вручены похоронки двум семьям нашего района, семье в с. Кырен и семье в с. Тунка.

Просим вас перенести дату празднования Сурхарбана- 2024, в случае, если перенос даты не возможен, просим перенести празднование данного мероприятия в другое поселение. В эти дни мы будем встречать живым коридором наших погибших воинов и прощаться с ними. Считаем неуместным проводить спортивно- развлекательные мероприятия в такие дни.

Обращаю ваше внимание, что в с. Кырен и с. Тунка в эти дни ожидаем наших погибших воинов».

От главы района Чингиса Маншеева пришел ответ, что районный Сурхарбан под названием фестиваль рода Хонгодоров «Хонгоодорой соло» не будет отменен, а пройдет с 21 по 23 июня в Тункинском районе, как и планировалось.

По словам главы района к этим мероприятиям готовились заранее, уже разосланы приглашения гостям из Иркутской области, Окинского, Закаменского районов и Монголии.

В ответе указано, что «основная цель мероприятий - развитие и сохранение народных, культурных и спортивных ценностей. Это помогает воспитывать участников и подрастающее поколение, приобщая их к наследию и традициям».

- Будут отменены только увеселительно - развлекательные мероприятия, такие как, дискотека и гранд-ехор, - такой ответ жителям дал глава Тункинского района Чингис Маншеев.

Фото: администрация МО «Тункинский район»