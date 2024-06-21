Общество 21.06.2024 в 15:31

Знакомство улан-удэнки с американцем обернулось потерей денег

Подарок из Техаса обошелся ей в кругленькую сумму
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Текст: Елена Кокорина
Знакомство улан-удэнки с американцем обернулось потерей денег

Переписка с иностранцем обернулась для 55-летней жительницы Улан-Удэ потерей 20 тысяч рублей.

Как рассказали в МВД республики, 16 июня в соцсети женщине пришло сообщение от неизвестного мужчины, который представился военнослужащим из Техаса и предложил общаться, так как она ему понравилась.

- С четырех часов дня до трех часов ночи длилась переписка, а утром новый знакомый сказал, что хочет сделать ей подарок. Женщина отказывалась, но он настоял на его отправке курьерской службой и даже отправил фото двух букетов цветов, золотого кольца и пачки долларов. Позже он отправил фото подарка уже на погрузочной ленте в аэропорту, - комментируют в полиции.

На следующий день улан-удэнке сообщили из «курьерской службы», что пришла посылка в Шереметьево. Для ее доставки они требовали перевести 20 тысяч рублей по указанным реквизитам, что она и сделала. После они попросили оплатить еще и «страховку».

- Горожанка попыталась отказаться от посылки, но её предупредили, что это невозможно. Тогда она позвонила сестре, которая и предположила, что родственница скорее всего стала жертвой афериста. Женщина тут же заблокировала в соцсети своего воздыхателя и заявила в полицию. По словам заявительницы, она была наслышана об IT-преступлениях, но с таким видом мошенничеств столкнулась впервые, - добавили в МВД.

Возбуждено уголовное дело о «Мошенничестве».

Фото: loon.site

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мошенники иностранец подарок полиция знакомства онлайн

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