На форуме «Улан-Удэ: Время развития» обсуждают развитие трамвая

Но, конечно, остаются и проблемы. Нехватка социальных объектов на окраинах города, проблема чистого воздуха в зимние месяцы, коммунальное хозяйство города и другие вопросы. Все это: и успехи, и острые вопросы - стали предметом обсуждений на проходящем в БГУ форуме «Улан-Удэ: Время развития».





«Достижения, думаю, все видят. Темпы роста увеличиваются, количество перевозимых пассажиров растет, открываются новые маршруты, новые информационные табло на остановках. Но и проблемы тоже есть. По трамваям нужно обновлять подвижной состав, у нас все еще есть трамваи 80-х годов, которые уже пробежали двойной ресурс – почти по 40 лет. Вторая проблема – инфраструктура, нужно проводить капитальный ремонт. И третий вопрос по трамваям – это строительство новых путей. Сегодня на форуме мы все это обсуждали, думаем о строительстве трамвайной линии в юго-западном направлении».





В столице Бурятии проходит городской форум «Улан-Удэ: Время развития». Здесь собрались руководители ведомств, депутаты, эксперты и общественность. На восьми тематических площадках они обсуждают пути развития Улан-Удэ.В последние годы столица Бурятии получила новый импульс развития. Вот уже несколько лет в городе идет большая стройка: появились десятки новых объектов образования, полностью реконструированы тепломагистрали, реформирована система общественного транспорта Улан-Удэ. Запустили в работу и мастер-план, в рамках которого перестроят центр города и создадут новые жилые микрорайоны в других его частях.Более сотни участников - руководство города, депутаты горсовета и Народного Хурала, эксперты разделились на 8 тематических площадок, чтобы весь день дискутировать о будущем Улан-Удэ. Как отметил мэр Игорь Шутенков, “Сегодня будем подводить результаты работы площадок, хотя и сейчас уже можно сказать, что люди вовлечены в обсуждение вопроса, и не просто вовлечены, а проявляют активность. И это говорит о том, что площадки такие просто необходимы. Эта команда не только берет на себя ответственность, она предлагает решения. И я уверен, что с такой командой мы все задачи, стоящие перед нами, обязательно выполним”.Например, на площадке “Городской транспорт: от упряжек до “Волгобасов” поговорили о развитии транспортной системы в Улан-Удэ. Директор МУП “Управление трамвая” Юрий Санжанов отметил, что проблемы транспорта в Улан-Удэ знает изнутри:В это время на тематической площадке “Социальная сфера, социо-культурное развитие Улан-Удэ” обсудили образование, спорт и культуру. Председатель БРО Федерации кикбоксинга России Цырен Жамсуев уверен:«Нам всем необходимо обратить внимание на повышение качества медицинских услуг, на развитие медицинской инфраструктуры и ее доступности. Также важно продолжить работу по строительству школ, детских садов, по их комплектации и наполнению. Важно и поддерживать развитие спорта: строить новые спортивные сооружения и обновлять существующие, создавать материально-техническую базу. И самое главное – готовить кадры и повышать их квалификацию.»Всего на форуме работают 8 тематических площадок. В том числе по мастер-плану Улан-Удэ, развитии Железнодорожного района, реновации города, “Чистого воздуха”, “Народного Бюджета”. Как отметил председатель горсовета Улан-Удэ Чимит Бальжинимаев, “Все вопросы форума посвящены главному тезису. Смысл любого города — это человек. Для этого мы все и работаем. Ведь все мы – одна команда и цель у нас одна - чтобы город менялся, а люди гордились тем, что они живут в Улан-Удэ!”.Фото: предоставлено горсоветом Улан-Удэ