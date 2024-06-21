Общество 21.06.2024 в 17:48

В Курумканском районе открыли долгожданный мост через реку Баргузин

Всего в этом году в районе отремонтировали два моста, третий мост будет готов к ноябрю
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Курумканском районе открыли долгожданный мост через реку Баргузин

В Курумканском районе открыли долгожданный мост через реку Баргузин. На открытии присутствовал глава Бурятии Алексей Цыденов.


- Новый мост через Баргузин между населенными пунктами Майский и Алла усилен в три раза в сравнении со старым, который разрушился в августе 2022 года в результате повышения уровня воды в реке Баргузин. Тогда администрация Курумканского района и сельского поселения Майского направила обращение в адрес главы Бурятии о содействии в реконструкции моста. Работы по восстановлению моста были начаты в 2023 году и завершены раньше планируемого срока, - рассказали в пресс-службе правительства РБ.

На объекте проведены работы по устройству опор, ледорезов, пролетного строения, двойного деревянного настила и подъезда. 

Протяженность обновленного моста – 128 метров, ширина – 4,5 метра, он выдерживает вес до пяти тонн.

- У нас сегодня большое и радостное событие: восстановлен мост через реку Баргузин, который имеет огромное значение для жителей нашего поселка. Он не только соединяет поселения, но и ведет к пастбищам, является артерией для пожарных служб.  В период поломки старого моста и строительства нового приходилось делать дугу в 50 километров.  Сегодня мы открыли быструю переправу. Отрадно, что работы выполнены качественно и раньше намеченных сроков. Новый мост – отличный подарок к 80-летнему юбилею нашего района, - сказал глава села Майское Александр Ринчинов. 

Также глава Бурятии осмотрел работы по ремонту мостового перехода через реку Гарга на автомобильной дороге Могойто-Майский. Дорога соединяет населенные пункты Арзгун и Майский с районным центром. Стоимость моста составит более 100 млн рублей. 


В ходе подготовки к строительству объекта был разобран старый мост и организовано дорожное движение на период строительства по временному мосту. Мост строится в рамках республиканской госпрограммы «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства».

- Этот мост стратегически важен, он ведет к двум поселениям: Арзгун и Майское. Если бы мост, который был аварийным, разрушился, то у нас закрылось бы сообщение с четвертью населения района. На новом мосту, в отличие от старого, деревянного, все конструкции металлические и бетонно-заливные. Работы идут в графике и должны завершиться до конца ноября. Сейчас готовность порядка 62%. Основные работы: сваи, пролетные конструкции все завершены. Остались береговые работы, - рассказал глава Курумканского района Леонид Будаев. 

Всего в этом году в Курумкане строились три моста. Помимо двух осмотренных мостов, зимой сдан мост в улусе Харгана. Он соединяет его с улусом Барагхан и 40 животноводческих стоянок с пастбищами.

 

Фото: правительство Бурятии

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мост Курумканский район Баргузин Гарга Алексей Цыденов правительство бурятии

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