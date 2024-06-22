Туристический сезон в Бурятии стартовал активно

В Бурятии средняя загрузка отелей на Байкале в летний сезон может превысить 80%, что превысит данные прошлого года. Об этом сообщили бурятские отельеры, оценивая ситуацию с размещением гостей в июле и августе.Так, свободных мест на лето во многих комфортабельных отелях Гремячинска и Горячинска почти не осталось, что свидетельствует о необходимости увеличения номерного фонда.Между тем в Бурятии ожидается появление 1,5 тыcяч нoвыx мecт для тypиcтoв до конца года. Как сообщил миниcтp тypизмa РБ Aлдap Дopжиeв, фeдepaльнoмy бюджeтy этo oбoйдётcя пoчти в 800 миллиoнoв pyблeй. Средства выдeляют пo нaцпpoeктy «Typизм и индycтpия гocтeпpиимcтвa», которым предусматривается cтpoитeльcтвo мoдyльныx oтeлeй.Как отмечают отельеры, основной спрос на отдых на Байкале сегодня предъявляется туристами из западных регионов страны.Во многом этому способствует переориентация потока туристов с Крыма и Краснодарского края на Байкал. Как сообщают СМИ, на юге России, куда ранее уходил основной поток туристов из Москвы и Санкт-Петербурга, очень неспокойно. ВСУ уже давно атакует с помощью БПЛА Крым и Краснодарский край. Так минувшей ночью было запущено сразу 114 беспилотников, что стало самым массовым налетом за все время спецоперации. Несмотря на то, что все беспилотники сбили, практически всю ночь жители Краснодара не спали из-за звуков работы ПВО.Из-за падения обломков в Краснодаре было повреждено здание возле автовокзала «Южный», который туристы используют для поездок на побережье. Погиб один человек. В Темрюкском районе сбитый беспилотник упал на гостевой дом в поселке Волна. Всех туристов оперативно эвакуировали. Также была отражена атака дронов в Ейском районе. Как отмечает «Российская газета», «число БПЛА, атакующих объекты на юге России, судя по всему, будет только расти».Фото: «Номер один»