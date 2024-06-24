В Бурятии женщина пыталась спасти машину от конфискации

Прокуратура Бурятии настояла на конфискации автомобиля у 30-летней жительницы Муйского района, несмотря на ее попытку по-быстрому продать машину. Причиной послужило неоднократное нахождение женщины за рулем в пьяном виде.

Как рассказали в прокуратуре республики, в марте 2023 года женщина, ранее привлекавшаяся к ответственности за вождение в нетрезвом виде, снова села за руль «навеселе». По дороге ее остановили сотрудники ГАИ. Муйский районный суд оштрафовал ее на 60 тысяч рублей и на два года лишил прав, - прокомментировали в ведомстве.

Изначально транспортное средство не было конфисковано у осужденной, поскольку суду был представлен договор купли-продажи автомобиля другому лицу. Однако гособвинитель посчитал, что сделка была заключена с целью избежать изъятия имущества в доход государства и внес апелляционное представление.

- Верховный суд республики согласился с его позицией и вынес решение о конфискации автомобиля. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил это решение без изменений, - добавили в прокуратуре.

Фото: loon.site