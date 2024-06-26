Права посетителей в ресторане

Вопрос: «В каких случаях можно не платить за заказ в ресторане?»

Ольга Дмитриевна А.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №1515 от 21.09.2020 «Об утверждении Правил оказания услуг общественного питания» у посетителей ресторанов есть ряд прав, позволяющих не оплачивать счет.

1. Принесли не тот заказ. Согласно п.13 Правил, исполнитель (ресторан) обязан оказать услугу строго в соответствии с заказом потребителя. Если официант принес блюдо, не соответствующее заказу, вы имеете право отказаться от его оплаты.

2. Блюдо некачественное. По п.16 Правил качество оказанной услуги, включая продукцию общепита, должно соответствовать условиям заказа. Потребитель может не оплачивать блюдо, если:

- нарушена технология приготовления (пригорело, недоварено и т.п.);

- нарушена температура подачи (мороженое растаяло);

- в блюде обнаружены посторонние предметы (волосы, насекомые);

- блюдо содержит испорченные продукты или не из тех ингредиентов, что заявлено в меню.

3. Недовес блюда. По п.18 Правил исполнитель обязан предоставить средства для проверки веса порции, если это требует посетитель ресторана.

4. Внесение неоговоренных сумм в счет. В соответствии с п.19 Правил, ресторан не имеет права без согласия потребителя включать в счет платежи, не предусмотренные стоимостью выбранных блюд и услуг ("за музыку", "чаевые" и пр.). Потребитель может отказаться оплачивать такие дополнительные суммы.

Для отстаивания своих прав посетителю следует сразу зафиксировать нарушение - составить претензию в книге отзывов и предложений (п.6 Правил), сфотографировать недоброкачественное блюдо.

При отказе ресторана урегулировать ситуацию можно обращаться с жалобой в Роспотребнадзор и суд (п.21 Правил).

Во всех перечисленных случаях потребитель может требовать замены блюда на качественное либо не оплачивать заказ (п.1, п.6 ст.29 Закона «О защите прав потребителей»).

Таким образом, действующие Правила оказания услуг общепита предусматривают ряд оснований, когда посетитель ресторана вправе законно не оплачивать счет при нарушении его потребительских прав.