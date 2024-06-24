Молодой десантник из Бурятии погиб на СВО

26 июня в Кяхте простятся с 24-летний военнослужащим 11-й Гвардейской десантно-штурмовой бригады Алдаром Дылыковым. Он с первых дней участвовал в СВО, в прошлом году был награжден орденом Мужества.Как сообщил вайбер-чат «Кяхта-инфо.24/7», Алдар Дылыков родился 2 мая 2000 года в селе Мурочи. В 2008 году его семья переехала в Кяхту, где Алдар продолжил обучение в школе №3.По окончании школы поступил в Бурятский республиканский техникум строительных и промышленных технологий в Кяхта, который успешно окончил в 2019 году, получив специальность автомеханика.С июня 2019 по июнь 2020 года проходил срочную службу в Вооруженных силах России: сначала в Северобайкальске, затем в Сочи. За время службы зарекомендовал себя с положительной стороны. Затем осенью 2020 года заключил контракт о прохождении военной службы в 11-й Гвардейской десантно-штурмовой бригаде.Алдар с первых дней принимал участие в СВО. За проявленную доблесть и героизм в сентябре 2023 года был награжден орденом Мужества.Погиб 12 мая 2024 года. Дома у него остались родители, брат и сестра.«Алдар был средним сыном в семье из троих детей. Он был доброжелательным, жизнерадостным, отзывчивым, заботливым сыном и братом, для друзей и сослуживцев - верным другом», - сообщили в чате.Фото: «Кяхта-инфо.24/7»