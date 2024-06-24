Жителя Бурятии оштрафовали за хранение нефрита

В Бурятии судебные приставы взыскали с жителя Иволгинского района 100 тысяч рублей штрафа. Как сообщили в УФССП Бурятии, ранее сотрудники полиции обнаружили дома у мужчины нефрит весом около 48 кг. Ценный камень стоимостью свыше 1,4 миллиона рублей был изъят, а за его незаконное хранение сельчанина привлекли к административной ответственности и наказали штрафом.«Для принудительного взыскания штрафа исполнительный лист был направлен в Службу судебных приставов. После проверки имущественного положения мужчины выяснилось, что в его собственности находятся автобус и три легковых автомобиля. Судебный пристав вынес запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств, а сам должник был ограничен в праве выезда из России. Кроме того, были арестованы его банковские счета, с которых в последствии задолженность была полностью взыскана», - сообщили в УФССП Бурятии.Фото: «Номер один»