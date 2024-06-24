Жители Бурятии могут получить бесплатную путевку в санаторий

Социальный фонд России рассказал о том, как бесплатно получить путёвку в санаторий. Ряд категорий граждан могут бесплатно поехать на санаторно-курортное лечение, с оплаченным проездом туда и обратно.

Кто имеет право на путёвку:

- Инвалиды войны

- Участники ВОВ, труженики тыла

- Ветераны боевых действий

- Награждённые знаками «Жителю блокадного Ленинграда» или «Житель осаждённого Севастополя»

- Члены семей погибших инвалидов войны и участников боевых действий

- Инвалиды

- Дети-инвалиды

- Жертвы Чернобыльской катастрофы и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне

Для получения путёвки нужно: наличие медицинских показаний к лечению на курорте и отсутствие противопоказаний, и подтверждающие документы.

Лечение обычно длится: 18 дней — обычное лечение, 21 день — для детей-инвалидов, от 24 до 42 дней — для инвалидов с заболеваниями спинного и головного мозга.

Чтобы получить путевку, нужно обратиться за помощью в клиентский офис СФР у себя в регионе, в ближайший МФЦ или на портал Госуслуг.









Для оформления путевки нужен паспорт и направление от врача-терапевта.

Получить консультацию можно по номеру единого контакт-центра 8-800-100-00-01. Операторы круглосуточно отвечают на вопросы. Звонок из любого региона бесплатный.

Фото: loon.site

Карточки: от Социальный фонд России