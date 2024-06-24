Жители Бурятии могут получить бесплатную путевку в санаторий
Социальный фонд России рассказал о том, как бесплатно получить путёвку в санаторий. Ряд категорий граждан могут бесплатно поехать на санаторно-курортное лечение, с оплаченным проездом туда и обратно.
Кто имеет право на путёвку:
- Инвалиды войны
- Участники ВОВ, труженики тыла
- Ветераны боевых действий
- Награждённые знаками «Жителю блокадного Ленинграда» или «Житель осаждённого Севастополя»
- Члены семей погибших инвалидов войны и участников боевых действий
- Инвалиды
- Дети-инвалиды
- Жертвы Чернобыльской катастрофы и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне
Для получения путёвки нужно: наличие медицинских показаний к лечению на курорте и отсутствие противопоказаний, и подтверждающие документы.
Лечение обычно длится: 18 дней — обычное лечение, 21 день — для детей-инвалидов, от 24 до 42 дней — для инвалидов с заболеваниями спинного и головного мозга.
Чтобы получить путевку, нужно обратиться за помощью в клиентский офис СФР у себя в регионе, в ближайший МФЦ или на портал Госуслуг.
Для оформления путевки нужен паспорт и направление от врача-терапевта.
Получить консультацию можно по номеру единого контакт-центра 8-800-100-00-01. Операторы круглосуточно отвечают на вопросы. Звонок из любого региона бесплатный.
Фото: loon.site
Карточки: от Социальный фонд России