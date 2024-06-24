Читинская медицинская академия проводит выездной прием документов в Улан-Удэ

С 30 июня по 2 июля Читинская государственная медицинская академия осуществляет выездной прием документов, сообщили минздрав Бурятии.

Документы нужно принести по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Модогоева, 1, Республиканский базовый медицинский колледж.

График работы выездной приемной комиссии:

30.06-01.07 — с 10:00 до 18:00 часов;

02.07. - с 10:00 до 14:00 часов;

Документы, необходимые для поступления:

1. Паспорт

2. СНИЛС (если абитуриент несовершеннолетний, то понадобится СНИЛС законного представителя)

3. Аттестат (с оценками, средним баллом аттестата до сотых)

4. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения (значки ГТО, всероссийские олимпиады школьников регионального и заключительного уровней).

Для справки:

Читинская государственная медицинская академия (ЧГМА) - один из восьми государственных вузов г. Читы. Включает в себя 5 факультетов (лечебный, стоматологический, педиатрический, ВСО и факультет повышения квалификации), центр довузовской подготовки, научно-исследовательский институт медицинской экологии и стоматологическую клинику. Ведется обучение по 25 специальностям.

В России только несколько медицинских вузов, в том числе ЧГМА, имеют на своей базе стоматологическую клинику. После окончания академии по специальности работают 95 % выпускников, что свидетельствует о высокой потребности в медицинском персонале в Забайкальском крае и на Дальнем Востоке.

Фото: loon.site