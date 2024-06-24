Общество 24.06.2024 в 12:26

Читинская медицинская академия проводит выездной прием документов в Улан-Удэ

Документы можно подать в здании Республиканского базового медколледжа до 2 июля
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Читинская медицинская академия проводит выездной прием документов в Улан-Удэ

С 30 июня по 2 июля Читинская государственная медицинская академия осуществляет выездной прием документов, сообщили минздрав Бурятии.

Документы нужно принести по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Модогоева, 1, Республиканский базовый медицинский колледж.

График работы выездной приемной комиссии:

30.06-01.07 — с 10:00 до 18:00 часов;

02.07. - с 10:00 до 14:00 часов;

Документы, необходимые для поступления:

1. Паспорт

2. СНИЛС (если абитуриент несовершеннолетний, то понадобится СНИЛС законного представителя)

3. Аттестат (с оценками, средним баллом аттестата до сотых)

4. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения (значки ГТО, всероссийские олимпиады школьников регионального и заключительного уровней).

Для справки:

Читинская государственная медицинская академия (ЧГМА)  - один из восьми государственных вузов г. Читы. Включает в себя 5 факультетов (лечебный, стоматологический, педиатрический, ВСО и факультет повышения квалификации), центр довузовской подготовки, научно-исследовательский институт медицинской экологии и стоматологическую клинику. Ведется обучение по 25 специальностям.

В России только несколько медицинских вузов, в том числе ЧГМА, имеют на своей базе стоматологическую клинику. После окончания академии по специальности работают 95 % выпускников, что свидетельствует о высокой потребности в медицинском персонале в Забайкальском крае и на Дальнем Востоке.

 

 

Фото: loon.site

 

Все новости

В Бурятии строительство БАМа обсудят на конференции
24.06.2024 в 12:59
Мошенники стали подстерегать улан-удэнцев на известном сайте поиска работы
24.06.2024 в 12:59
В нацпарке Бурятии широко отпразднуют День рыбака
24.06.2024 в 12:54
Дети из Бичурского района высадили деревья в память о погибших солдатах
24.06.2024 в 12:40
Читинская медицинская академия проводит выездной прием документов в Улан-Удэ
24.06.2024 в 12:26
Бурятия проведет столетний Сурхарбаан
24.06.2024 в 12:13
Жители Бурятии могут получить бесплатную путевку в санаторий
24.06.2024 в 12:06
Чиновники в районах нарушают права местных жителей
24.06.2024 в 11:52
На Селенгинском мосту в Улан-Удэ перекрыли полосу дорожного движения
24.06.2024 в 11:51
Женщина погибла на дороге в Бурятии
24.06.2024 в 11:49
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 июня

Читайте также
В Бурятии строительство БАМа обсудят на конференции
На нее соберутся историки, экономисты и другие исследователи
24.06.2024 в 12:59
Мошенники стали подстерегать улан-удэнцев на известном сайте поиска работы
Желая подработать сиделкой, 72-летняя пенсионерка потеряла 29 тысяч
24.06.2024 в 12:59
Дети из Бичурского района высадили деревья в память о погибших солдатах
Акция прошла 22 июня в день Памяти и скорби
24.06.2024 в 12:40
Бурятия проведет столетний Сурхарбаан
Делегаций из других регионов на нем не будет
24.06.2024 в 12:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru