В Бурятии строительство БАМа обсудят на конференции

В конце июня в столице Бурятии пройдет научно-практическая конференция, посвященная 50-летию перехода строительства БАМа в статус всесоюзной комсомольской стройки. Это событие случилось в 1974 году.Грядущая конференция будет единственным мероприятием такого рода среди тех, что пройдут в честь БАМа в разных регионах. На нее соберутся историки, экономисты и другие исследователи строительства магистрали. Будет восемь секций, также пройдут два «круглых стола». Ожидается более 150 человек, среди которых есть доктора наук, профессоры. Среди организаторов - БГУ, а председателем оргкомитета является глава республики.По словам организаторов, бурятский участок БАМа являлся самым сложным для строительства. На территории республики через стройку прошли около 200 тысяч человек. В целом на строительстве всего БАМа работали, сменяя друг друга, от полутора до двух миллионов человек.При СССР на магистраль было затрачено примерно 2,5-3 млрд. советских рублей. После развала союза независимая Россия продолжает инвестировать в БАМ. От СССР Россия приняла БАМ, который имел, в основном, однопутное исполнение и был электрифицирован только частично. Сегодня стоит задача обеспечить БАМ на всем протяжении вторыми путями, а также организовать его полную электрификацию. Среди важных задач в Бурятии - строительство второго Северомуйского тоннеля.Так как стройка была всесоюзной, шефство над ней взяли 22 региона России и 13 союзных республик – их жители проектировали, строили и обслуживали железнодорожные станции и другие объекты. БАМ в Бурятской АССР строили представители Прибалтики, Азербайджана, Армении, а также ленинградцы.Мысли о строительстве железной дороги к северу от Байкала были еще при царе. Но, оценив масштаб проблем, тогда отказались от этой идеи и сосредоточились на железной дороге через юг Байкала. Сейчас, когда Россия делает разворот на Восток и намеревается сильнее осваивать сырьевые ресурсы Сибири и Дальнего Востока, БАМ необходим как мощная полноценная магистраль.На конференции планируется презентовать электронную базу документов по истории БАМа. Документы, касающиеся самых разных сторон магистрали, будут доступны на сайте. На него уже загружены оцифрованные тематические госархивы из Бурятии, Амурской области, Хабаровского края. Планируется разместить документы из госархивов Иркутской области и Забайкальского края. Муниципальные архивы тоже будут представлены.Фото: «Номер один»