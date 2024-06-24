В Улан-Удэ дети-нарушители бегут от патрулей, бросая велосипеды

Этим летом в Улан-Удэ уже утонул один человек. Погибшим стал 18-летний парень. В кампании шестерых друзей он купался в мкрн. Мостовой. Друзья думали, что он просто нырнул и сейчас всплывет, но он захлебнулся. Через два часа спасатели вытащили его тело.На этой неделе ожидается открытие официального улан-удэнского пляжа на острове Комсомольском. Жаждущих окунуться в реку призывают купаться там, а не в запрещенных локациях.Спасатели, патрулирующие берега водных объектов Улан-Удэ и сами объекты, уже удалили из воды 38 человек, в т. ч. 35 детей. Для сравнения, за лето 2023 года в столице республики из воды заставили выйти 32 человек. Плюс семеро в минувшем году утонули. Почему число тех, кого заставили покинуть акваторию, сейчас так сильно выросло? Потому что стало гораздо больше сил для патрулирования.Спасатели Улан-Удэ с тревогой констатируют, что в неустановленных местах купается очень много детей. На их родителей составляют административные протоколы о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Штраф составляет 500 рублей. И надо сказать, что детей, которые после штрафа вновь попадают в поле зрения спасателей, нет.Хотя вполне возможно, что даже после штрафа, наложенного на родителей, они ходят на нелегальные купания. Просто спасатели говорят, что, увидев патрулирующих, дети убегают, бросая даже велосипеды. Таких беглецов десятки. Что до взрослых, то много тех, что, купаясь, еще употребляют алкогольные напитки.Сегодня в реках Улан-Удэ вода мутная и на низком уровне. Быстро нагреваясь, она привлекает горе-купальщиков. Настоящее бедствие сложилось со знаками о запрете купания. 90 процентов установленных знаков ломают за неделю. Многие исчезают и приходится делать новые.В городе патрулирование ведется на более чем 37 км Селенги и свыше 22 км Уды. Причем так как Уда - несудоходная река, там ходит специальный легкий мелководный катер. Карьеры с водой, где купаются «нелегалы», тоже под наблюдением спасателей.Фото: МЧС Бурятии