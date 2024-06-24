В центре Улан-Удэ готова площадка для строительства школы на 760 мест

Что касается проекта школы, то он находится на высокой стадии готовности, в нём предусмотрены меры по защите от подтопления грунтовыми водами. Отметки участка для строительства школы будут выбраны таким образом, чтобы избежать выхода воды на поверхность.









Для возведения новой школы в центре Улан-Удэ застройщик ООО «СЗ «ПИК Байкала» демонтировал 18 жилых домов, включая 9 индивидуальных и 9 многоквартирных. Напомним, школа будет находиться на территории, предназначенной для комплексного развития.Еще в начале проекта по обновлению центра Улан-Удэ эксперты выявили потребность в строительстве школы на 760 мест с обучением в одну смену. При работе в две смены количество учеников будет еще больше.«На сегодняшний день на площадке под строительство школы демонтированы все 9 индивидуальных жилых домов и 9 многоквартирных. Все жители территории, на которой будет построена школа, получили новые квартиры или денежные компенсации за свое старое жилье», — отметил начальник Управления комплексного развития территорий Бурятии Зана Тумуров.Отметим, что здания признаны устаревшими, поэтому их решили снести, а территорию включить в проект КРТ и застраивать новой современной инфраструктурой.Фото и видео: Управления комплексного развития территорий