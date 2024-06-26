Осужденные в Бурятии изготавливают красивые павильоны для остановок

В исправительной колонии № 8 в Бурятии по заказу администрации Советского района города Улан-Удэ осужденные изготовили автопавильоны для благоустройства Советского района г. Улан-Удэ

Автопавильоны для пассажиров будут установлены на остановочных пунктах КПП и в поселке Сокол.





Они оснащены сиденьями, крышей и тремя стенками, которые защитят от солнца, ветра и атмосферных осадков во время ожидания транспорта.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Республике Бурятия