Общество 28.06.2024 в 09:43

В Бурятии в открытом доступе продавали огнестрельное оружие

Сайты прикрыли сразу после обнаружения
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии в открытом доступе продавали огнестрельное оружие

В Бурятии выявили два интернет-сайта по продаже огнестрельного оружия. Как рассказали в прокуратуре республики, огнестрел разных моделей на них можно было купить без каких-либо разрешительных документов.

- Прокурор района обратился в суд с иском о их блокировке. Бичурский районный суд его удовлетворил и доступ к интернет-страницам был незамедлительно прекращен. Также в органы внутренних дел были направлены материалы для установления лиц, причастных к незаконному распространению огнестрельного оружия, - прокомментировали в ведомстве.

Фото:  loon.site

 

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