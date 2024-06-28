В Бурятии в открытом доступе продавали огнестрельное оружие

В Бурятии выявили два интернет-сайта по продаже огнестрельного оружия. Как рассказали в прокуратуре республики, огнестрел разных моделей на них можно было купить без каких-либо разрешительных документов.

- Прокурор района обратился в суд с иском о их блокировке. Бичурский районный суд его удовлетворил и доступ к интернет-страницам был незамедлительно прекращен. Также в органы внутренних дел были направлены материалы для установления лиц, причастных к незаконному распространению огнестрельного оружия, - прокомментировали в ведомстве.

Фото: loon.site