Общество 28.06.2024 в 10:44

В Бурятии упразднили два поселка

На данный момент в них никто не живет
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии упразднили два поселка
Вчера на сессии Хурала Бурятии депутаты приняли решение об упразднении поселка Верхний Ципикан Баунтовского района и поселка Заозерный Селенгинского района. С такой инициативой выступили местные советы депутатов.

Поселок Верхний Ципикан входит в сельское поселение «Багдаринское». Расположен на правом берегу реки Ципикан в 45 км к юго-западу от поселка Ципикан, приблизительно в 100 км от села Багдарин.

- В указанном населенном пункте с 2002 года никто не проживает. Жилые дома, ранее использовавшиеся для проживания граждан, отсутствуют, недвижимое имущество физических лиц отсутствует, регулярные рейсы общественного, водного и воздушного транспорта отсутствуют, - пояснил председатель Совета депутатов Баунтовского района Борис Эрдынеев.

Заозерный был основан в 1969 году как военный поселок. Сегодня он фактически относится к территории города Гусиноозерск, имея общую инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру.

В связи с случившейся в прошлые годы аварией и отсутствием тепло- и водоснабжения населенного пункта, в поселке никто не проживает, его жители расселены в помещения маневренного фонда. На его территории расположены 11 многоквартирных домов, сейчас они брошены. Школа и детсад также находятся в разрушенном состоянии. По итогам проведенных в прошлом году публичных слушаний жители согласились с включением поселка в состав Гусиноозерска, рассказал председатель Совета депутатов Селенгинского района Александр Балдаков.

По его словам, официальное включение Заозерного в состав Гусиноозерска дает шанс на его восстановление. Присоединение упростит порядок и процедуру финансирования инфраструктуры упраздняемого населенного пункта.

После некоторого обсуждения депутаты проголосовали «за» упразднение этих двух населенных пунктов, утвердив соответствующие проекты постановлений.

Фото: «Номер один»
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