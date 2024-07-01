Школьников Бурятии приглашают на смену «Город профессий» в лагере «Дружба» (возрастное ограничение 6+).

Детский лагерь «Дружба» в Заиграевском районе набирает детей на третью смену «Город профессий»: с 26 июля по 15 августа 2024 года. В этой смене школьники смогут попробовать себя в роли настоящих профессионалов в разных сферах – от поваров и художников до инженеров и ученых.

- Лагерь расположен в прекрасном месте, где детям будет интересно не только провести время, но и разнообразить свои навыки и получить ценный опыт, - сообщили в министерстве образования и науки Бурятии.

Для получения дополнительной информации или записи на смену, можно связаться по следующим контактам:

Раднаев Саян Бимбаевич, начальник ДЦ «Дружба», тел.8(908) 595-57-71, почта sayany1989@yandex.ru

Детский оздоровительный лагерь «Дружба» расположен в 40 км от г. Улан-Удэ, с. Онохой-Шибирь Заиграевского района в живописном уголке природы. Недалеко находится целебный источник от болезней глаз и желудочно-кишечного тракта, этнографический комплекс «Степной кочевник».

Принимаются дети от 6 до 16 лет.





Фото: Номер один