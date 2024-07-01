В Бурятии медведи могут начать пожирать друг друга

Любопытной информацией поделились сегодня сотрудники «Заповедного Подлеморья» в Бурятии. Они посчитали численность медведей на подведомственной им территории.«Полученные мной первичные данные учёта медведей в этом году показали некоторое снижение их численности. Это, видимо, обусловлено естественными экологическими факторами – низкий урожай основных нагульных кормов в прошлом году и высокая численность животных, что, вероятно, создало жёсткую популяционную борьбу за выживание. Такие условия, как правило, провоцируют каннибализм», - рассказал участковый государственный инспектор «Заповедного Подлеморья» Юрий Гороховский.Как отметили в ведомстве, пока что это только первичные данные, которые ещё подлежат дальнейшей обработке. А факторы, озвученные инспектором, вполне естественны в дикой природе и опасаться резкого снижения численности бурого медведя на их основе точно не нужно.Учёт численности бурого медведя на подведомственных «Заповедному Подлеморью» территориях ведётся ежегодно. Инспекторы и научные сотрудники проходят определённые (каждый год одинаковые) маршруты вдоль берега Байкала и считают встреченных косолапых, пока те лакомятся байкальским ручейником (липочаном).Фото: pixabay.com