В Монголии впервые в истории парламента депутатом стала казахская женщина

Представительница монгольских казахов Сонгобайн Замира избрана членом Великого государственного хурала Монголии. Она стала первой казахской женщиной, избранной в парламент этой страны.Также Сонгобайн Замира станет одной из 32 женщин, которые прошли в парламент по новому закону о выборах, принятому летом 2023 года. Новое избирательное законодательство предусматривает, что треть депутатского корпуса должны составить женщины. Их доля после следующих парламентских выборов в 2028 году увеличится до 40%.Также на прошедших выборах расширили избирательные округа, включив них по несколько аймаков (регионов). Но сохранили аймак Баян-Улгий как отдельный округ, поскольку там проживает наибольшее число национальных меньшинств. Среди них самой многочисленной группой являются казахи, которые составляют 5% из 3,5 млн населения Монголии.Они начали переселяться в Монголию в XIX веке из Китая. В 1930 году власти Монгольской народной республики приняли постановление о выделении казахам отдельной территории. В 1940 году был создан отдельный аймак Баян-Улгий, где проживает большинство монгольских казахов. После распада СССР более 20 тыс. казахских семей переехали жить в Казахстан. Остальные 15 этнических групп Монголии, в том числе русские и китайцы, составляют менее 1% от 3,5 млн населения страны.О Сангобайн Замире известно, что она многодетная мать с пятью детьми. При этом является членом правления Ассоциации деловых женщин Монголии. По базовому образованию экономист, много лет работала в торговле. Владеет совместной венгерско-монгольской внешнеторговой компанией. С 2007 года она вместе с гражданином Казахстана является совладельцем компании по добыче и разведке полезных ископаемых.Фото: «Номер один»