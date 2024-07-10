ТСР для инвалидов

Вопрос: «Как человеку с инвалидностью можно заказать кресло-коляску онлайн?»

Жаргал Баторович Ц.

Технические средства реабилитации можно заказать онлайн с помощью электронного сертификата.

Напомним, сертификат для получения средства реабилитации - это запись в реестре, которая привязана к номеру банковской карты. С его помощью можно самостоятельно приобрести товар, указанный в ИПРА.

Алгоритм оформления электронного сертификата:

1. Заполнить заявление удобным способом: на Госуслугах, в МФЦ или клиентской службе Соцфонда.

2. Подготовить документы для подачи: данные паспорта, сведения об ИПРА/справке ЗВК и реквизиты своей карты МИР.

Далее в каталоге ТСР можно подобрать нужное изделие и оттуда перейти в магазин для покупки. Под описанием товара расположены ссылки на онлайн-магазины, в которых есть нужная модель.

Для онлайн-доступа к более широкому ассортименту изделий серийного производства мы сотрудничаем с маркетплейсами.

Например, более 10 тысяч ТСР можно купить на Ozon В момент оплаты достаточно указать номер карты, и система увидит доступные сертификаты.