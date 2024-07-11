Общество 11.07.2024 в 09:00

Прописка в новой квартире

Обязательно ли регистрироваться по новому адресу?
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Текст: Номер один
Прописка в новой квартире
Pixabay

Вопрос: «Обязательно ли прописываться в новой квартире?»

Регина Павловна К.

Законы не обязывают владельцев жилья регистрироваться в нем по факту приобретения. В квартире можно вообще никого не прописывать - это не запрещено. Но при этом у вас должна быть регистрация в другом месте. Можно иметь несколько квартир, а прописанным быть только в одной из них или вообще не в своем жилье.

Если никакой регистрации нет? Например, перед покупкой новой квартиры вы продали старую и выписались из нее. Зарегистрироваться по новому месту жительства нужно в течение 7 дней. Это необязательно должна быть купленная квартира, может быть и жилье другого собственника. Штраф за отсутствие регистрации - от 2 до 3 тыс. руб.

Если живете в приобретенной квартире, но прописаны в другом месте. Если постоянная регистрация в другом регионе - при проживании более 90 дней нужна регистрация по месту пребывания. Если прописка уже есть в том же регионе, временная регистрация не требуется. Но с фактом покупки квартиры это все равно напрямую не связано.

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