В Бурятии кладбища превращаются в свалки

Проблема замусоривания кладбищ, особенно в районах Бурятии, поднимается не первый год. Однако только недавно правоохранители взялись за решение этой проблемы. Взялись по-своему - завалили сельские власти судебными решениями, дескать, убирайте, как хотите. Но на практике нищие муниципалитеты неспособны установить даже мусорный контейнер, не то что соблюсти все нормативы, предписанные действующим законодательством.Кладбища Бурятии превращаются в свалки, и эта печальная тенденция не столько последних лет, сколько последних десятилетий. В соцсетях то и дело появляются грустные посты о том, как обстоят дела на погостах по всей республике. Причем под раздачу попадают даже знаменитые курортные села. К примеру, несколько лет назад в одном из пабликов появился пост, посвященный кладбищу Горячинска.- Просто нет слов. Администрация поселения, вы что, этого не видите? Это просто какая-то свалка. Заборы упали, что творится внутри - это вообще ужас. Курортная зона, а бардак полнейший, - писал возмущенный очевидец.В местном паблике опубликовали фотографии. На них заметно, как рядом с надгробиями свалены старые венки, ограждение частично повалилось, а поблизости видна куча пакетов с мусором.Сложная ситуация и в столице Бурятии: на улан-удэнских кладбищах образуются свалки возле контейнерных площадок и ухудшается санитарно-эпидемиологическая обстановка, сообщал в прошлом году комитет городского хозяйства. Такая ситуация на всех кладбищах: в микрорайонах Южное, Стеклозавод, Горький, Тальцы и так далее.- График вывоза объемов мусора не соблюдается с начала года. Мы регулярно направляем обращения региональному оператору с просьбой убрать. В настоящее время подготовлены и направлены обращения в прокуратуру Бурятии и Территориальное управление Роспотребнадзора, – рассказала директор МАУ «Специализированная служба» Галина Тарабрина.Регулярно на городских кладбищах общей площадью 247 гектаров специалисты ведут уборку межсекторных и межквартальных дорог. Для мусора установлено более 40 бункеров-накопителей. За уборку самих могил отвечают законные представители умерших.В итоге в эту ситуацию вмешалась прокуратура. Например, в Кабанском районе силовики взялись за наведение кладбищенского порядка серьезно, подав целый ряд исковых заявлений.В одном деле ответчиками выступали сразу восемь сельских поселений. Но были, конечно, и одиночные иски. Прокуратура требовала, чтобы в поселениях были не просто места накопления отходов, а площадки с твердым (асфальтовым, бетонным) покрытием, а также уклоном для отведения талых (дождевых) вод и ограждением, которое предотвращало бы распространение отходов за пределы площадки.Ситуация по кладбищам различалась, и Фемида тщательно изучала каждый случай. Так, представитель СП «Брянское» исковые требования признал частично. Он сказал, что на благоустройство не хватает средств. Но заключен договор на уборку двух кладбищ - в Таракановке и Брянске. А в Тресково кладбище находится на острове, мусор вывозится мешковым способом.- Площадки для сбора мусора имеются, но они небетонированные, имеется ограждение, - отметил он.В поселении полагали, что санитарными нормами и правилами допускается сбор и удаление ТКО с территорий сельских поселений (или с территорий малоэтажных застроек городских поселений) бестарным методом без накопления ТКО на контейнерных площадках. «Смысла в благоустройстве данных площадок не видит. На кладбищах только растительный мусор, цветы, которые никакой экологической угрозы не представляют», - зафиксировал суд позицию представителя СП «Брянское».Однако, вынося вердикт, суд указал, что п. 65 СанПиН 2.1.3684-21 прямо установлено, что на кладбище его владельцем должны быть оборудованы контейнерные площадки для накопления ТКО. Поэтому иск прокурора был удовлетворен.Единственная поблажка - с учетом климата Бурятии и невозможности проведения необходимых земляных работ в холодное время года срок обустройства площадок суд установил больше, чем запрашивали силовики. Постановлено, что все надо сделать до 1 августа 2024 года. Но и тогда поселение имеет право обратиться с просьбой о предоставлении отсрочки исполнения судебного решения.Ответчики выражали разные взгляды на «мусорный» вопрос. Иногда очень интересные. Допустим, сельское поселение «Кабанское» считало, что «контейнерные площадки нужны, но контейнеры - это излишне, так как мусор удобнее вывозить с площадки, а не из контейнера».Лишь немногим поселениям удалось «увернуться» от обустройства некоторых своих местных кладбищ. Так, поселение «Оймурское» сослалось на то, что «Дуланское (в селе Дулан. - Прим. ред.) кладбище не оформлено, так как оно находится на землях лесного фонда и там не могут ничего обустраивать». Представитель «Шергинского» тоже заявил, что «два кладбища - сел Фофоново, Быково - не оформлены, потому что находятся в лесном фонде, где установить контейнерные площадки невозможно. Отходы на кладбище не несут вреда экологии, финансирование не позволяет исполнить данные требования».По этим трем местам захоронения прокурор отказался от исковых требований. Лесной фонд есть лесной фонд, и тут настаивать бесполезно. Но в целом Фемида поддержала позицию правоохранителей. Положительные решения вынесены райсудом в отношении поселений «Выдринское», «Каменское», «Сухинское», «Ранжуровское», «Кабанское», «Посольское», «Твороговское», «Байкало-Кударинское» и др.Казалось бы, «кладбищенская» справедливость восторжествовала, суды и прокуратура нависли над сельскими властями и теперь-то уж на кладбищах наведут порядок. Но проблема в том, что кроме решения суда муниципалитетам нужны еще и деньги, чтобы выполнить требования силовиков.Пример тому - Баргузинский район, где тоже случились судебные баталии. Еще 3 мая прошлого года вышло решение Баргузинского районного суда, которое обязало одно из поселений района обустроить сразу несколько кладбищ всеми необходимыми атрибутами цивилизации.«На Администрацию МО СП «<...>» возложена обязанность обустроить контейнерными площадками для сбора твердых коммунальных отходов территории кладбищ… Баргузинское старое, Баргузинское новое, Шапеньковское в местности <...> первое кладбище, Нестериха второе кладбище (на пригорке) путем оборудования указанных площадок твердым (асфальтовым, бетонным) покрытием с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, ограждением, обеспечивающим предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки, а также самими контейнерами для сбора твердых коммунальных отходов в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу».Решение вступило в законную силу 6 июня 2023 года. Но по сей день на обозначенных прокуратурой кладбищах не случилось никаких кардинальных перемен.Вместо того, чтобы послушно исполнить решение суда и удовлетворить требования прокуратуры, местная администрация отправилась в суд просить отсрочку до 1 августа 2024 года. Представитель администрации рассказал, что специалисты подготовили смету, из которой следует, что стоимость устройства одной контейнерной площадки для сбора твердых коммунальных отходов в ценах 2023 года - около 160 тыс. рублей.«Для устройства всех площадок по решению суда составляет 791 032,45 рубля, между тем такой суммы в бюджете поселения нет. На просьбу главы поселения, направленную депутатам Народного Хурала Республики Бурятия, Совету депутатов о выделении 300 000 рублей на приобретение мусорных контейнеров для установки на территории кладбищ, ответ не получен», - рассказывал местный юрист в суде.Суд первой инстанции рассмотрел это заявление еще в феврале этого года. Конечно, не в пользу муниципалитета. Он «отклонил довод заявителя о неполучении ответов на заявку о финансировании, посчитав данную причину неуважительной и не относящуюся к исключительным обстоятельствам, затрудняющим исполнение решения суда».Более того, суд выяснил, что шевелиться местные власти начали лишь в ноябре прошлого года, тогда как срок исполнения был назначен на 6 декабря. И это тоже сыграло не на пользу поселению.Потерпев оглушительное поражение в районном суде, администрация отправилась в Верховный обжаловать отказ в отсрочке. В итоге удалось потянуть резину еще несколько месяцев.В апелляционной жалобе местные власти подробно расписали срокиа: чтобы выполнить все работы при условии, что им кто-то даст на это деньги, потребуется от одного до трех месяцев.«В настоящее время администрацией поселения все возможные действия проведены: определены места размещения контейнерных площадок, определена стоимость работ, сделаны запросы на финансирование работ».Но и в Верховном суде доводы поселения посчитали неубедительными.В общем, кладбища придется обустраивать, но как и на что – непонятно. В других районах и поселениях, где уже успела побывать прокуратура, дела, по всей видимости, плюс-минус такие же. Поэтому, несмотря на вал исковых заявлений, на решения суда и прочее, надеяться на то, что в ближайшее время кладбища Бурятии приведут в порядок, было бы чересчур оптимистично.Фото: «Аноним 03»