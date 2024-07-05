Общество 05.07.2024 в 16:31

Жители Бурятии шокированы ценами в гостиницах на Байкале

Туристы неприятно удивлены ценам и уровню сервиса

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Текст: Анастасия Величко
Жители Бурятии шокированы ценами в гостиницах на Байкале

Жители и гости республики с наступлением лета вновь начали обсуждать отдых на Байкале – отдых, который должен быть самым доступным для местных. Кроме того, отдыхающие поражаются отсутствию комфортных условий за баснословные цены и отсутствию элементарных благ цивилизации.

«Наконец-то приехал в родную-озерную. Приехал не один, пригласил своих коллег с их семьями. Сразу же рванули в самое лучшее место на Байкале, в село Максимиха. Понимаю, что дорого, что короткий сезон. Но эти цены просто космос, дороже чем в Москве, в 4-звездочной гостинице, обедов нет, ужинов тоже. Ну и да ладно. Но самое ужасное - это отсутствие электричества! Утром вырубили и до сих пор нет! Сколько себя знаю, в Баргузинском районе часто не бывает электричества. О каком развитии туризма можно говорить? В других районах такого безобразия нет. И еще про наши новые кемпинги или как их сейчас называют модульные дома. Для чего эти гранты и субсидии, если собственники этих якобы модульных домов ломят цены? Единственное что все сглаживает - это погода», - написал анонимный пользователь.

В комментариях большинство людей поддержали автора.

«Мне кажется автор не из-за цен в шоке, а в том что за такую цену нет соответствующего обслуживания. Раньше мы отдыхали дикарями и всё хорошо было, а сейчас на наше озеро на хромой козе не подъедешь, везде платить надо, человек приехал заплатил, а тут ни света , ни еды нормальной, за что платить тогда».

«Что говорить о районах, когда второй раз за три месяца вырубили свет без причины во всем квартале, я такое со времен 90-х не видела, когда в деревне ветром провода обрывало. А тут что?»

«Ну так на природу же приехали, а не в мегаполис, какие тут могут быть блага», - пишут пользователи.

 
Фото: "Номер один"

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