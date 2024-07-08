Общество 08.07.2024 в 13:59

В Бурятии жара отступит на три дня

Однако затем снова будет за 30
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии жара отступит на три дня
В Гидрометцентре Бурятии рассказали о погоде на предстоящую неделю. По данным синоптиков, 9-10 и 14-15 июля в республике ожидается неустойчивая жаркая погода, днем возможны короткие грозовые дожди. Температура ночью будет +14,+19, по юго-западу и северу +8,+13 градусов. Днем воздух прогреется до +29,+34 градусов.

В промежутки между этими днями, 11-13 июля, местами пройдут дожди различной интенсивности, возможны грозы, ливни, град. Температура воздуха понизится. Ночью будет +13,+18, местами +6,+11 градусов. Днем +19,+24, при прояснении +23,+28 градусов.

Фото: «Номер один»
Теги
погода

Все новости

У жителя города Бабушкин в Кабанском районе сгорел туалет и забор
08.07.2024 в 15:13
Борцы из Бурятии завоевали четыре медали на чемпионате России по спорту глухих
08.07.2024 в 14:58
В Улан-Удэ ограничили движение на улице Смолина
08.07.2024 в 14:30
В Улан-Удэ идет рост лже-инвестиций и взломов кабинетов Госуслуг
08.07.2024 в 14:23
В Бурятии жара отступит на три дня
08.07.2024 в 13:59
В Бурятии пожар повредил сельский магазин
08.07.2024 в 13:49
В Бурятию привезли еще несколько снегоболотоходов и аэролодку
08.07.2024 в 13:37
10 августа полностью ограничат движение на трассе в сторону Баргузинского района
08.07.2024 в 13:26
В Улан-Удэ оценят уровень доступности центра города для маломобильных
08.07.2024 в 13:04
В Бурятии спортсмены и любители пробегут Марафон «Чистый Байкал»
08.07.2024 в 12:49
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 июля

Читайте также
В Улан-Удэ ограничили движение на улице Смолина
Там перекрыты две полосы
08.07.2024 в 14:30
В Улан-Удэ идет рост лже-инвестиций и взломов кабинетов Госуслуг
Полиция проводит массовые профилактические встречи с трудовыми коллективами города
08.07.2024 в 14:23
В Бурятию привезли еще несколько снегоболотоходов и аэролодку
Новая партия техники уехала в Селенгинский район
08.07.2024 в 13:37
10 августа полностью ограничат движение на трассе в сторону Баргузинского района
В этот день состоится марафон «Чистый Байкал»
08.07.2024 в 13:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru