В Бурятии жара отступит на три дня

В Гидрометцентре Бурятии рассказали о погоде на предстоящую неделю. По данным синоптиков, 9-10 и 14-15 июля в республике ожидается неустойчивая жаркая погода, днем возможны короткие грозовые дожди. Температура ночью будет +14,+19, по юго-западу и северу +8,+13 градусов. Днем воздух прогреется до +29,+34 градусов.В промежутки между этими днями, 11-13 июля, местами пройдут дожди различной интенсивности, возможны грозы, ливни, град. Температура воздуха понизится. Ночью будет +13,+18, местами +6,+11 градусов. Днем +19,+24, при прояснении +23,+28 градусов.Фото: «Номер один»