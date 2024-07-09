В Монголии оштрафовали китайца за оскорбительное видео о Чингисхане

Иностранный турист, снявший и выложивший в соцсети оскорбительное видео у памятника Чингисхану на центральной площади монгольской столицы, выплатит за правонарушение 100 тыс. тугриков (около $30). Об этом сообщил уголовный суд первой инстанции Сухэ-Баторского района столицы Монголии.«Суд приговорил гражданина КНР, который 3 июля снял оскорбительное видео в соцсети Tik Tok у памятника Чингисхану, к штрафу в 100 тыс. тугриков за нарушения норм поведения в общественном месте. Также по закону это правонарушение предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 30 дней», – сообщается на сайте суда.По его информации, китайский турист сказал на видео в соцсети о том, что приехал в Монголию чтобы увидеть этого «молодого человека» и указал на памятник Чингисхану, который находится на главной площади Улан-Батора.«Как вы унизительно относились к моим предкам, так и я буду мстить и унизительно относиться к вашим потомкам», – сказал иностранец.После возмущенных комментариев под этим постом китаец опубликовал на своих страницах в соцсетях извинения за свое поведение, объяснив это тем, что он пытался так шутить.Фото: «Номер один»