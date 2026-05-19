Общество 19.05.2026 в 15:14

После убийства на Байкале преступник 17 лет скрывался в Казахстане

В Иркутске на 14 лет осуждён убийца
Текст: Иван Иванов
Фото: объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области

Иркутский областной суд вынес приговор 37-летнему мужчине, которого признали виновным в убийстве человека и покушении на убийство еще троих в поселке Листвянка. Преступление произошло в далеком 2009 году на берегу Байкала во время конфликта между двумя компаниями отдыхающих. По данным следствия, во время ссоры обвиняемый схватил нож и напал на четырех мужчин, нанеся им удары в жизненно важные органы.

Как сообщается в ведомственном telegram-канале «Суды 38», один из пострадавших скончался в больнице от полученных травм, а троим мужчинам удалось выжить благодаря своевременно оказанной медицинской помощи и сопротивлению нападавшему. После произошедшего злоумышленник скрылся с места преступления и покинул Иркутскую область.

Из Иркутска мужчина автостопом добрался до Москвы, после чего уехал за пределы России. Более 17 лет он скрывался от следствия на территории Казахстана, используя паспорт, оформленный на другое лицо. Задержать его удалось только 2 ноября 2024 года. В апреле 2025 года обвиняемого экстрадировали в Россию.

Уголовное дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Коллегия присяжных признала мужчину виновным и указала, что он заслуживает снисхождения. На основании этого Иркутский областной суд назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

Также суд удовлетворил иски потерпевших о компенсации морального вреда. С осужденного взыскано 3,8 миллиона рублей. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

