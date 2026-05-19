Общество 19.05.2026 в 13:38

В Бурятии лидируют болезни органов дыхания

Они занимают 50,4% от всех зарегистрированных случаев
Текст: Служба информации «Номер один»
По оперативным данным министерства здравоохранения Бурятии, показатель заболеваемости всего населения в 2025 году составил 68 209,6 случая на 100 тысяч человек. Это на 11% выше уровня 2016 года (61 456,1). При этом регион выглядит благополучнее на федеральном уровне: республиканский показатель ниже среднероссийского за 2024 год (82 097,8) на 16,9% и ниже уровня ДФО (82 419,4) на 17,2%. Об этом сообщает «МК в Бурятии».

В 2025 году медики зафиксировали рост заболеваемости по сравнению с 2016 годом по целому ряду классов болезней. Наиболее существенное увеличение отмечено по болезням нервной системы – на 31%, новообразованиям – на 29,2%, болезням костно-мышечной системы — на 16%, болезням крови — на 15,9%, травмам и отравлениям — на 10,8%. Также выросла заболеваемость болезнями органов дыхания (на 19,4%), системы кровообращения (на 7,8%) и врожденными аномалиями (на 6,2%).

Структуру заболеваемости возглавляют болезни органов дыхания — они занимают 50,4% от всех зарегистрированных случаев. На втором месте травмы и отравления (11,3%), на третьем — болезни системы кровообращения (4,6%), на четвертом — болезни органов пищеварения (4,5%), замыкает пятерку болезней костно-мышечной системы (3,6%).

Показатель распространенности всех заболеваний среди населения также вырос — на 14,5% за девять лет, с 130 563,3 в 2016 году до 149 345,4 на 100 тысяч человек в 2025-м. Тревожная динамика наблюдается по новообразованиям: их распространенность увеличилась на 35,6% (с 3 275,2 до 4 330,5 на 100 тыс. населения), причем показатель неуклонно растет весь анализируемый период. Болезни крови стали встречаться чаще на 35,3%, болезни системы кровообращения — на 24,6%, болезни костно-мышечной системы — на 30,3%, врожденные аномалии — на 15,8%. Распространенность болезней органов дыхания выросла на 17,4%, а травм и отравлений — на 10,8%.

В ведомстве также отмечают, что в период с 2016 по 2020 год общая заболеваемость была ниже на 11% и 2,3% по сравнению с уровнем 2025 года.

Теги
статистика заболевания

