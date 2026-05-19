Мероприятия по предупреждению детского травматизма проходят на ВСЖД

В Иркутской области и в Бурятии на Восточно-Сибирской железной дороге в рамках месячника «Уступи дорогу поездам!» проходят акции по предупреждению случаев травмирования несовершеннолетних на инфраструктуре магистрали, сообщили в ее пресс-службе.Так, в Бурятии железнодорожники совместно с представителями транспортной полиции провели профилактические беседы с учениками начальных классов школы №1 города Нижнеангарска. Уроки безопасности прошли в школах №51 и №58 города Улан-Удэ. Сотрудники магистрали рассказали детям о том, как важно быть внимательными и соблюдать несложные правила поведения в зоне движения поездов.Отметим, что системная работа по профилактике непроизводственного травматизма дает положительные результаты. Так, с начала 2026 года на ВСЖД зарегистрировано 8 несчастных случаев с участием пешеходов, что на 55,5% меньше, чем в прошлом году.