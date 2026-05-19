Общество 19.05.2026 в 14:45

Телевизионщика осудили за избиение продавщицы супермаркета

В Якутске работник государственного телеканала возмутился отказом в продаже спиртного
Текст: Иван Иванов
Ведущий радио «Вести Саха» и корреспондент ГТРК «Вести Саха» предстал перед судом за нанесение побоев продавщице алкомаркета. Инцидент произошел 13 декабря 2025 года в одном из магазинов Якутска. Как сообщает информационный портал «SakhaDay», конфликт вспыхнул незадолго до закрытия торговой точки.

По данным суда, двое мужчин пришли в магазин, чтобы купить настойку, однако оплата не прошла из-за нехватки средств на карте. К тому моменту разрешенное время продажи алкоголя уже закончилось, и продавец попросила посетителей покинуть помещение.

После этого между сторонами началась ссора. По словам потерпевшей, журналист вел себя агрессивно, кричал, толкал ее, а затем сбил с ног. Уже лежа на полу, женщина получила удар кулаком в плечо. Также она заявила, что мужчина оскорблял ее и несколько раз плюнул в лицо.

Сам обвиняемый свою вину отрицал. В суде он утверждал, что продавец первой ударила его в глаз и бросила в него брикет масла.

Несмотря на это, суд признал факт побоев доказанным. У потерпевшей были зафиксированы синяки на плече и коленях. 36-летнему уроженцу Намского района назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.

Кроме того, в ходе разбирательства выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

