Хореографический колледж отметил 65-летие концертом «Хроники БРХК»

16 мая 1961 года Совет министров БурАССР подписал приказ о создании Бурятского хореографического училища, которое должно было питать своими кадрами быстро растущий театр оперы и балета, а также народные коллективы республики.





«Этот приказ настолько повлиял на будущее Бурятии и всей страны! - говорит Владимир Кожевников, замминистра культуры РБ. - Ведь учиться в БРХК приезжают из других регионов - Тыва, Якутия, Хакасия, Алтай, а также стран - Кореи, Китая и Монголии. А выпускники колледжа работают во всех крупных городах. Это говорит о высоком уровне наших студентов».





Звезды бурятского балета вспоминали, как зародился и развивался балет в Бурятии и какое влияние он оказал не только на республику, но и на весь Дальний Восток, другие регионы и страны.«В честь дня рождения мы провели необычный проект - «Хроники БРХК», - говорит Эльвира Доржиева, директор БРХК. - Встретились первые выпускники и выпускники, которые окончили училище 20 лет назад, 10 лет назад. Они рассказали свои истории, как попали в училище, как стали артистами балета, чем занимаются сейчас. Дали наставления учащимся. Получилась очень теплая, праздничная атмосфера».Фото: предоставлено БРХК