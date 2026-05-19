Культура 19.05.2026 в 15:40

Хореографический колледж отметил 65-летие концертом «Хроники БРХК»

Текст: Служба информации "Номер один"
Звезды бурятского балета вспоминали, как зародился и развивался балет в Бурятии и какое влияние он оказал не только на республику, но и на весь Дальний Восток, другие регионы и страны. 

16 мая 1961 года Совет министров БурАССР подписал приказ о создании Бурятского хореографического училища, которое должно было питать своими кадрами быстро растущий театр оперы и балета, а также народные коллективы республики.


«Этот приказ настолько повлиял на будущее Бурятии и всей страны! - говорит Владимир Кожевников, замминистра культуры РБ. - Ведь учиться в БРХК приезжают из других регионов - Тыва, Якутия, Хакасия, Алтай, а также стран - Кореи, Китая и Монголии. А выпускники колледжа работают во всех крупных городах. Это говорит о высоком уровне наших студентов».


«В честь дня рождения мы провели необычный проект - «Хроники БРХК», - говорит Эльвира Доржиева, директор БРХК. - Встретились первые выпускники и выпускники, которые окончили училище 20 лет назад, 10 лет назад. Они рассказали свои истории, как попали в училище, как стали артистами балета, чем занимаются сейчас. Дали наставления учащимся. Получилась очень теплая, праздничная атмосфера».

Фото: предоставлено БРХК
