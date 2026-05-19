19.05.2026 в 15:23

Шансы на прокладку газопровода через Бурятию довольно высоки

Текст: Иван Иванов
Фото: нейросеть

Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам Китая заявил о планах подробно обсудить с председателем КНР Си Цзиньпин энергетическое сотрудничество, включая проект газопровода «Сила Сибири — 2». Как сообщает информационный портал «Газета.Ru», переговоры по проекту станут одной из ключевых тем визита российской делегации в Пекин 19–20 мая.

По словам российского лидера, Москва и Пекин продолжают укреплять стратегическое партнерство, а энергетика остается одним из важнейших направлений двустороннего взаимодействия. Путин отметил, что товарооборот между Россией и Китаем превысил 200 млрд долларов, а расчеты между странами практически полностью переведены в рубли и юани.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщил, что проект «Сила Сибири — 2» предполагает поставки российского газа в Китай через территорию Монголии. В экспертной среде также обсуждается возможность прохождения части инфраструктуры через Бурятию.

В ходе переговоров стороны планируют обсудить сотрудничество в сфере углеводородов, поставки нефти и природного газа, а также дальнейшее развитие энергетических маршрутов между Россией и Китаем. По итогам визита ожидается подписание около 40 документов, включая совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между двумя странами.

