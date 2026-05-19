На месте пустыря в Улан-Удэ посадят 30 тополей

В 113-м микрорайоне Улан-Удэ на месте бывшего пустыря появилась Аллея памяти участников специальной военной операции. Здесь высажено 30 серебристых тополей, которые стали символом уважения и благодарности защитникам Отечества.

Инициатива создания аллеи принадлежит местным жителям. Их идею поддержали депутаты Народного Хурала и участники программы «Патриоты Бурятии». Саженцы бесплатно предоставил Иволгинский питомник, а ухаживать за деревьями будут сами жители микрорайона.

- Когда эти деревья вырастут, дети будут видеть, что это мы посадили, будут оберегать и показывать другим, - отмечает ветеран СВО, депутат Народного Хурала, курсант программы «Патриоты Бурятии» Павел Фёдоров.

