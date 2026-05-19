В Бурятии сутки искали 83-летнего водителя, потерявшегося по пути на кладбище

В отряде ЛизаАлерт Республики Бурятия рассказали о поисках 83-летнего жителя поселка Новокижингинск Кижингинского района. Пенсионер 9 мая в одиночку отправился на машине на кладбище поселка Хандала Кабанского района, до которого нужно было ехать более 300 километров. По пути он сообщил родственникам, что застрял «где-то в поле».

Пожилой мужчина попросил внука приехать за ним, однако объяснить, где именно находится, не мог. При этом ранее признаков деменции у него не отмечалось: пенсионер живет один, самостоятельно ведет домашнее хозяйство.

Вечером, в 20:09, родные обратились за помощью к добровольцам отряда ЛизаАлерт. Сразу после поступления заявки к работе подключилось направление «Лес на связи». Пенсионер оставался на связи до глубокой ночи, пока не разрядился аккумулятор телефона.

Все это время поиск в Кижингинском районе вели родственники и сотрудники полиции. Инфорги отряда «ЛизаАлерт» совместно с направлением «Лес на связи» передали полиции информацию о предполагаемом районе нахождения мужчины. По тем ориентирам и деталям, которые удалось установить в разговоре, стало понятно: вероятнее всего, он потерял направление уже в Кабанском районе.

Ночью полиция подтвердила: автомобиль мужчины действительно заехал в Кабанский район, однако обратно не выезжал. Утром родственники направились в поселок Хандала, сотрудники полиции Кабанского района уже работали на месте. Также присоединилась группа поисковиков.

На второй день поисков, 10 мая около 21:00, автомобиль мужчины обнаружили при помощи БПЛА полиции по задаче отряда «ЛизаАлерт». Сам пенсионер находился неподалеку от машины – живой. Его эвакуировали из леса и передали родственникам. Сейчас с ним всё хорошо, отметили добровольцы. Родные мужчины тепло поблагодарили всех, кто участвовал в поиске и помог вернуть его домой.

Горячая линия отряда «ЛизаАлерт»: 8(800)700-54-52.