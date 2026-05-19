Выкопанная улан-удэнским «Водоканалом» граната оказалась учебной

В Улан-Удэ взрывотехники Росгвардии обследовали гранату со следами коррозии, которую нашли сотрудники МУП «Водоканал» во время земляных работ на улице Гольдсобеля.

На место вызвали сотрудников экстренных служб, в том числе группу разминирования ОМОН регионального Управления Росгвардии. Специалисты-взрывотехники установили, что находка не представляет угрозы и является учебной гранатой Ф-1.

«В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка», - прокомментировали в управлении.