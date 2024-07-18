Общество 18.07.2024 в 09:00

Приостановление операций по расчетному счету

Как узнать причину?
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Текст: Номер один
Приостановление операций по расчетному счету
Pixabay

Вопрос: «Как можно онлайн узнать о приостановлении операций по расчетному счету?» 

Юлия Т.

Отвечает Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия:

- Приостановление операций на расчетном счете - это мера, которую принимает налоговая служба, если налогоплательщики вовремя не платят налоги или штрафы, не сдают отчетность. С начала 2024 года в Республике Бурятия только по причине несвоевременной уплаты налогов такая мера была применена в отношении 4248 налогоплательщиков. В этом случае, чтобы снизить негативные последствия налогоплательщику необходимо понимать причины сложившейся ситуации.

Такую возможность дает онлайн-сервис ФНС России «Система информирования банков о состоянии обработки электронных документов». Он позволяет налогоплательщику оперативно получить информацию о действующих решениях о приостановлении операций по счетам, а также уточнять сведения по своим расчетным счетам и счетам контрагентов.

Пользователю нужно ввести данные, идентифицирующие налогоплательщика и вид интересующей его информации. Для этого в графе «тип запроса» указывается «Запрос о действующих решениях о приостановлении», а в остальных свободных полях – реквизиты организации (ИП), включая ИНН и БИК банка, где открыт расчетный счет.

Причину блокировки счета можно определить по коду основания. Расшифровка кода доступна в «Справочнике основания для вынесения решения о приостановлении операций и переводов».

Для снятия ограничений необходимо подать документы, которые подтвердят, что причина блокировки устранена. Решение об отмене приостановления операций по счетам налоговый орган примет в течение следующего дня после получения от налогоплательщика пакета документов.

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