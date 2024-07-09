В Бурятии жена военного исполнила последнюю волю мужа

В июне прошлого года в ходе боевых действий на специальной военной операции у Виолетты Краснобаевой, которая является руководителем приюта для бездомных животных, погиб супруг. Женщина осталась одна с двумя несовершеннолетними детьми. Напоминанием о любимом муже стала машина, которую он очень хотел лично передать бойцам СВО, но не успел.

«Во время последнего отпуска, когда приезжал мой муж, он неоднократно говорил мне: «Там машин бы побольше. В следующий раз приеду - обязательно перегоню свою». Он хотел ее подготовить как следует, чтобы сами понимаете…не подвела. Уже распланировал, что заберет ее в следующий свой отпуск. Но в связи с печальными событиями - не получилось. Спустя время на семейном совете мы с родственниками решили, что нужно завершить начатое им дело. Я исполнила последнюю волю мужа. Связалась с представителями «Боевого барства» и предложила помощь для бойцов СВО», - рассказала Виолетта.

«Судьба так сложилась и это очень импонирует. Рада, что наша машина пойдет именно туда. Также очень отрадно, что моей семье удалось внести свою лепту в продвижение наших ребят к победе. Пусть хоть час, день или месяц проработает автомобиль. Но я точно знаю, что машину кому-нибудь пригодится и возможно даже спасет чью-то жизнь», - говорит она. В «Боевом братстве» отметили, что помощь со стороны вдов - редкость. А также пообещали, что машина прослужит во благо солдат куда дольше. «Редко такое бывает, что жены погибших предлагают помощь. Виолетта сама обратилась к нам, позвонила. Сказала, что у нее от мужа осталась машина: «Возьмите, пуская она послужит нашим ребятам. Не знаю сколько она проработает, лишь бы кому-нибудь помогла». Мы ее взяли, наши механики полностью пересобрали необходимое. Отремонтировали, покрасили, заменили детали, поменяла масло, тормоза и т.д. Очень большую работу проделали. В конечном итоге сделали все чтобы машина работала наверняка. Мы очень благодарны Виолетте за то, что она оказала содействие на благо наших бойцов», - отметил заместитель руководителя «Боевого братства» Александр Машанов.

Фото: «Боевое братство» Бурятии.











Большего всего Виолетта Краснобаева рада, что машина отправится в 5-ю танковую бригаду. Ведь именно там проходил службу ее супруг.