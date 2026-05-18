В Улан-Удэ маршрут №55 продлили до Верхней Березовки

В Улан-Удэ в связи с вводом в эксплуатацию автодороги на улице Юннатов после ремонта продлили путь следования маршрута №55. Изменения вступят в силу уже с 19 мая, сообщает Комитет по транспорту.Теперь автобусы будут следовать от микрорайона Орешкова до комплекса дацанов «Диважин Дуган», «Дуйнхор Дуган» и «Согчен Дуган» на Верхней Березовке.Таким образом, на маршруте №55 появится три новые остановки: «Эколого-биологический центр», «Дацанская» и «Дацан». Протяжённость маршрута в одном направлении увеличивается на 1,5 км – с 21 до 22,5 км.«Маршрут обслуживает частный перевозчик. Выпуск автобусов малого класса составляет 21 единицу. Интервал движения 10-15 минут. Учитывая увеличение пути следования, перевозчиком для сохранения текущего интервала предусматривается увеличение выпуска еще на 3 единицы», - сообщили в Комитете по транспорту.