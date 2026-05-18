Общество 18.05.2026 в 17:36

Арбат в Улан-Удэ готов почти на 30%

Особое внимание уделяется инженерным сетям
Текст: Карина Перова
Фото: комитет городского хозяйства

В Улан-Удэ продолжается масштабное благоустройство Арбата. Архитектор Дмитрий Ильин заявил, что уже выполнено около 30% от общего объема работ, и темпы строительства опережают запланированный график.

Особое внимание уделяется инженерным сетям. Так, специалисты обустроили ливневую канализацию почти на 80%. Сейчас проводятся испытания системы: в трубы заливают воду и проверяют, как она уходит на проектные отметки. Также рабочие проложили сети электроснабжения и смонтировали наружное освещение.

«Активно обсуждается перенос воздушных линий электропередачи в подземные каналы – это повысит безопасность и улучшит внешний облик улицы. В ближайших планах – установка систем видеонаблюдения, что сделает Арбат ещё комфортнее и безопаснее для жителей и гостей столицы», - прокомментировали в комитете городского хозяйства.

Когда завершится инженерный этап, начнется подготовка основания под покрытие: завоз и утрамбовка щебня, бетонирование плиты. Финальным шагом станет укладка гранитной плитки.

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
