Арбат в Улан-Удэ готов почти на 30%

В Улан-Удэ продолжается масштабное благоустройство Арбата. Архитектор Дмитрий Ильин заявил, что уже выполнено около 30% от общего объема работ, и темпы строительства опережают запланированный график.

Особое внимание уделяется инженерным сетям. Так, специалисты обустроили ливневую канализацию почти на 80%. Сейчас проводятся испытания системы: в трубы заливают воду и проверяют, как она уходит на проектные отметки. Также рабочие проложили сети электроснабжения и смонтировали наружное освещение.

«Активно обсуждается перенос воздушных линий электропередачи в подземные каналы – это повысит безопасность и улучшит внешний облик улицы. В ближайших планах – установка систем видеонаблюдения, что сделает Арбат ещё комфортнее и безопаснее для жителей и гостей столицы», - прокомментировали в комитете городского хозяйства.

Когда завершится инженерный этап, начнется подготовка основания под покрытие: завоз и утрамбовка щебня, бетонирование плиты. Финальным шагом станет укладка гранитной плитки.