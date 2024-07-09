Известный гид из Бурятии получила награду на выставке «Россия»

8 июля в Москве завершилась международная выставка-форум «Россия» (возрастное ограничение 0+). В большом концертном зале ВДНХ были награждены все команды регионов, в том числе и участники из Бурятии.

Жительница Бурятии Эрдэни-Дари Бадмаевна Доржиева получила благодарственное письмо от министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики за большой вклад в организацию и проведение мероприятий в рамках единой экспозиции «Мы -Дальний Восток» на выставке-форуме «Россия».







Эрдэни-Дари Бадмаевна - заслуженный работник культуры Бурятии, отличник народного просвещения, экскурсовод Ацагатского музея, которая прославилась как «Улыбка Бурятии».

Кроме того, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил памятную медаль заместителю председателя правительства РБ-министру экономики РБ Екатерине Кочетовой.

Напомним, выставка «Россия» длилась около восьми месяцев, ее посетили 18,5 млн. человек. На каждом стенде все желающие могли узнать о достижениях каждого региона, попробовать национальные блюда, приобрести сувениры, деликатесы.

Выставочный стенд от нашей республики показал Бурятию как республику, с которой начинается Дальний Восток, как «ворота» между Востоком и Западом.

Фото: Туристский информационный центр «Байкал»