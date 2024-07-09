В Бурятии число аварий с участием байкеров выросло вдвое

В Бурятии число аварий с участием мототранспорта увеличилось на 100%. На тревожную тенденцию обратили внимание в республиканской Госавтоинспекции.«С начала года зарегистрировано 84 ДТП с пострадавшими участниками дорожного движения. В результате 4 человека погибли, 96 получили травмы различной степени тяжести. При этом практически половина травмированных – несовершеннолетние», - сообщили в ГИБДД.Как отметили в Госавтоинспекции, в 63 случаях водители не имели прав, в 40 – были без мотошлема, в 16 – управляли мототранспортом в состоянии опьянения.«Особую тревогу вызывают юные водители, которые получили мототехнику в подарок от своих родителей. Зачастую взрослые не понимают, какую опасность представляет такая игрушка в руках у детей, не знающих правил и не имеющих навыков вождения на оживленных улицах. Приобретая для несовершеннолетних мотоциклы, мопеды и скутеры, родителям следует помнить, что управлять ими можно только после прохождения обучения в автошколе по достижении определенного возраста и получения водительского удостоверения. Кроме того, необходимо обязательно использовать защитную экипировку», - подчеркнули в Госавтоинспекции.Фото: ГИБДД Бурятии