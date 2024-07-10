Общество 10.07.2024 в 11:36

Молодой военный из Бурятии скончался в госпитале после ранения

Врачи несколько месяцев боролись за его жизнь, но спасти не смогли
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Текст: Андрей Константинов
Молодой военный из Бурятии скончался в госпитале после ранения
1 июля в госпитале скончался 24-летний военнослужащий из Бурятии Олег Цигулев. 9 февраля он получил ранение в ходе спецоперации и все это время находился в госпитале в реанимации.

Как сообщил вайбер-чат «Тунка-инфо.24/7», Олег Цигулев родился 2 мая 2000 года в селе Зактуй Тункинского района. Олег рос общительным, доброжелательным и активным ребенком.

После окончания школы поступил в СПТУ-32 в селе Тунка. В 2018 году был призван в ряды Российской армии, где подписал контракт и продолжил нести службу.

Олег с самого начала принимал участие в спецоперации, был награжден медалью Суворова.

«Олег был надежным другом, всегда готовым прийти на помощь тем, кто в ней нуждался. Он останется в памяти как настоящий герой и преданный сын земли Тункинской», - сообщили в чате.

Дома у Олега остались родители, жена, бабушка, дедушка, братья и сёстры.

Прощание с Олегом Цигулёвым пройдет 11 июля в селе Зактуй.

Фото: «Тунка-инфо.24/7»
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