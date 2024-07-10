Общество 10.07.2024 в 14:11

В Улан-Удэ депутат горсовета исполнил наказ избирателей

Дмитрий Турченюк помог отремонтировать подпорную стену
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Текст: Иван Иванов
В Улан-Удэ депутат горсовета исполнил наказ избирателей
В сентябре 2023 года жители домов № 11, 15 и 36 по улице Октябрьской обратились к своему депутату Дмитрию Турченюку с просьбой отремонтировать подпорную стену. Депутат принял наказ и включил его в перечень работ на 2024 год.


Как сообщили в пресс-службе горсовета, подпорные стены вдоль улицы Октябрьской несколько лет находились в плохом состоянии и требовали капитального ремонта. Работы провели в рамках исполнения наказов избирателей округа №7. Строительство подпорной стены позволило решить сразу несколько проблем, с которыми сталкивались жители в последние годы:

- На проезжую часть двора постоянно осыпался грунт, а после дождя землю размывало по всему двору, там образовывалась огромная лужа, - поделились жители улицы Октябрьской.


Как рассказал депутат Дмитрий Турченюк, три обращения жителей превратились в три наказа, которые были профинансированы по муниципальной программе «Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения Улан-Удэ на 2020–2025 годы». На эти цели было выделено 1 млн 720 тысяч рублей.

Теперь жители планируют озеленить пригорок, который удерживает подпорная стена.

Фото: горсовет Улан-Удэ
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