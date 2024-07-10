Общество 10.07.2024 в 14:14

На территории Забайкальского нацпарка ввели полный запрет на разведение открытого огня

Запрет касается также популярных туристических мест как Монахово, Курбулик, Мягкая Карга, Бухта Сорожья
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Текст: Служба информации "Номер один"
На территории Забайкальского нацпарка ввели полный запрет на разведение открытого огня

В Бурятии с 6 июля введен режим ЧС регионального характера в связи с пожарами. Это связано с жаркой, сухой погодой, установившейся на территории республики и большим количеством пожаров. Сегодня в Бурятии тушат уже 66 пожаров.

- На территории Забайкальского национального парка введён полный запрет на разведение открытого огня на всей территории Забайкальского национального парка, в том числе в границах оборудованных участков кемпинговых зон «Лопатки», «Качели», «Церковь», «Мягкая Карга», «Монахово», «Курбулик», «Бухта Сорожья», «Бухта Окуневая», - сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Огонь запрещено разводить даже в специальных несгораемых ёмкостях (мангалах, жаровнях и т. д.). Для приготовления пищи допускается использовать лишь газовые горелки и плиты.

Теперь жители Бурятии, которые хотели бы посетить на выходные с ночевой Чивыркуйский залив или местность Монахово, и другие красивые места в Забайкальском нацпарке, не смогут развести костер на берегу или в лесу и установить там мангал, даже в специально отведенных местах.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, на должностных лиц – от 60 тысяч до 90 тысяч рублей.

- Убедительно призываем быть ответственными и дисциплинированными. Любой природный пожар опасен, особенно в разгар летнего сезона, - предупредили в нацпарке.

 

Фото: Номер один

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