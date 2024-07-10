Объединились на одной площадке

С 27 июня по 6 июля 2024 года в Республике Бурятия состоялся Первый Азиатский юридический форум, который прошел в г. Улан-Удэ и на оз. Байкал. Основными организаторами форума стали БГУ им. Д. Банзарова и ВСГУТУ.В современных условиях особую значимость приобретает восточный вектор развития России, связанный с ее взаимоотношениями со странами Азиатского региона.- Географическая и историческая близость Бурятии к Монголии и Китаю, многолетние связи с ведущими научными и образовательными учреждениями этих стран делают БГУ одним из основных научно-образовательных центров России по подготовке специалистов-востоковедов и комплексному изучению Востока. Проведение форума в регионе позволит ускорить социально-экономическое развитие как Улан-Удэ, так и республики в целом, - говорит кандидат юридических наук, доцент, передовой работник образования Монголии, директор Института права и экономики Бурятского государственного университета Эльвира Раднаева.Цель форума - укрепление международно-правового сотрудничества между государствами, научными сообществами и молодежью России и стран Азии. Он собрал около 150 ведущих специалистов и ученых из России, стран Центральной и Юго-Восточной Азии.Азиатский юридический форум позволил охватить и государства постсоветского пространства (Казахстан, Киргизию и др.), с которыми вузы Бурятии тесно сотрудничают в рамках евразийской тематики, изучая экономико-правовые, миграционные и иные процессы, иные актуальные проблемы законотворчества и правоприменения. Юридические механизмы взаимодействия с этими странами приобретают особую значимость в условиях противодействия противоправным санкциям Запада (параллельный импорт), а также привлечения трудовых ресурсов из Азии.В рамках форума состоялись дискуссии по вопросам, имеющим значение не только для Дальнего Востока, но и для всей Российской Федерации. Состоялись также три международных конференции, серия круглых столов и экспертных сессий по инновационным направлениям.- Форум хоть и называется Первый Азиатский юридический, но он объединил площадки, которые ранее уже проводились в Республике Бурятия. Мы уже в 15-й раз собирались проводить Международную молодежную конференцию по сравнительному правоведению в странах Азии и в девятый раз - нашу взрослую академическую конференцию «Государственные и правовые системы стран АТР». Однако мы поняли, что у нас есть еще и много других тем, и решили, что все их можно объединить под эгидой I Азиатского юридического форума. Мы объединились со ВСГУТУ, создали оргкомитет с нашим вузом-партнером и в рамках этого форума провели не только конференции, но и ряд практических площадок, - рассказывает Эльвира Раднаева.В рамках форума состоялся ряд сессий по инновационным направлениям. Это, к примеру, цифровизация законодательства. Цель площадки заключалась в обсуждении и поиске цифровых решений для повышения эффективности работы публичной власти и бизнеса.Второе направление - правовое регулирование инвестиционной деятельности в сфере туризма. В ходе работы экспертной сессии участники обсудили новеллы и перспективы общего и специальных режимов правового регулирования в контексте их практического влияния на привлечение частных инвестиций в индустрию гостеприимства, соблюдение баланса экономических и экологических интересов через правоприменительную практику Закона «Об охране озера Байкал», а также Закона «Об особо охраняемых природных территориях».Третья инновационная сессия - контрольная (надзорная) деятельность как драйвер экономического роста.- Сегодня особое значение приобретает необходимость разрешения экономических споров между хозяйствующими субъектами стран Азии. Среди современных правовых механизмов разрешения таких споров приоритетным является процедура третейского разбирательства, в рамках которой стороны, в отличие от постоянно действующего арбитража, организуют судопроизводство для решения спора по конкретному, отдельно взятому делу, - поясняет Эльвира Раднаева.Форум стал новой площадкой для диалога в сфере регулирования и государственной политики между Россией и странами Восточной и Центральной Азии. Новый формат встречи значительно поднял планку мероприятий, позволив охватить большее число участников из России и зарубежных стран, объединить усилия двух ведущих университетов республики - БГУ и ВСГУТУ.Форум получил поддержку со стороны органов госвласти - главы республики Алексея Цыденова, Народного Хурала и правительства.- Организация Азиатского юридического форума именно в Улан-Удэ, создание в нашей республике новой площадки для обсуждения актуальных для всей страны вопросов будет иметь стратегическое значение для развития всего региона, позволит Бурятии и дальше укреплять свою роль в качестве «ворот в Азию», - говорит Эльвира Раднаева.За дни своей работы форум собрал экспертов из шести стран, 50 докторов наук и 100 кандидатов наук.- Это большое событие не только для Бурятии и Дальнего Востока. Я думаю, что это очень значимое явление как в юридической науке, так и в правоприменительной деятельности в целом Российской Федерации, - подвела итог директор Института права и экономики Бурятского государственного университета.Фото: пресс-служба Управления Росреестра по РБ