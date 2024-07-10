В Иволгинском дацане проходит величественный Майдари Хурал

В Иволгинском дацане сейчас проходит величественный Майдари Хурал. Этот молебен идет три дня подряд - 09, 10, 11 июля во всех дацанах Буддийской традиционной Сангхи России не только в Бурятии, но и в других буддийских регионах (возрастное ограничение 0+).

Майдари хурал («Круговращение Майтреи») – один из больших буддийских годовых праздников. Он посвящен скорейшему нисхождению Будды Майтрейи из обители Тушита на людской материк Джамбудвипа.

Майтрея (Майдари) – Будда грядущего.

- Будда Майтрея пребывает в райской обители Тушита, проповедует там Учение небожителям в ожидании времени, когда сможет сойти на Землю. Это время наступит, когда продолжительность жизни людей на Земле достигнет 10-20 лет, а при Будде Майтрейи увеличится до 84 000 лет. В священных сутрах сказано, что с его приходом на Земле наступит счастье и радость, - рассказывают ламы.

11 июля, в субботу, с 09.00 до 14.00 ламы будут читать молебен, посвященный защитникам своих дацанов.

Возрастное ограничение 0+

Фото: правительство Бурятии